Москва, 12 апреля 2022, 11:27 — REGNUM Японцы запретили импорт из России древесины и алкоголя. Все немножко хитрят, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя введение новых санкций Японии против России.
Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные санкционные меры в отношении 398 российских граждан и 28 организаций из России утвердило правительство Японии в связи с ситуацией на Украине.
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