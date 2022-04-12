Москва, 12 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. С момента запуска сайта poisk-mariupol. ru по поиску пропавших людей в ДНР усилиями волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» было найдено более 100 пропавших людей в Левобережном районе города Мариуполя. Всего на сайт поступило 8,5 тысяч обращений по поиску людей. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

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«Мы проверяем адреса, по которым люди в последний раз были замечены или проживали. К сожалению, мы не можем выезжать в места, где еще продолжаются боевые действия. Речь идет о районах, которые располагаются вблизи железнодорожного вокзала и морского порта Мариуполя. Фамилию, имя и отчество разыскиваемых проверяем по базам данных в ПВР. Всю информацию в оперативном режиме передаем родственникам найденных людей», — рассказал Антон Демидов.

«Найти пропавшего родственника – это спасти чью-то судьбу, и, возможно, благополучие целой семьи, поэтому поиск людей является для нас одним из ключевых направлений деятельности», — сказал руководитель «Волонтёрской Роты» Станислав Кузьменко .

В частности, добровольцы помогли Сергею Мельникову из Иркутска найти его мать. Родственник семьи Заподаловых уже получил известия об обнаружении своей родни из пятерых человек. Евгения Владимировича Зуева вместе с его матерью Нелли Ивановной удалось обнаружить в доме рядом с местом их регистрации – их приютили соседи.

Напомним, 4 апреля активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с «Волонтерской Ротой Боевого Братства» создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя. Заявки принимаются на сайте poisk-mariupol. ru. Чтобы оставить заявку, на сайте poisk-mariupol. ru необходимо указать телефон родственника для обратной связи, фамилию, имя и отчество пропавшего, дату его рождения, место жительства, где может находиться пропавший, дату последнего контакта с ним и, по возможности, фотографию.