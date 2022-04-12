Симферополь, 12 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Около 66 тысяч беженцев прибыли с территории Украины в Республику Крым с начала проведения специальной военной операции. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

В общей сложности по данным на 08:00 12 апреля в Крым въехали с Украины 65 883 человека, только за последние сутки границу пересекли 2973 человека.

На данный момент на территории Республики Крым развёрнуто 14 пунктов временного размещения, в них находятся 792 человека, из которых 243 – дети. Больше всего — 385 человек — находятся в приграничном Джанкое.

Накануне, 11 апреля, из Крыма в другие российские регионы на поездах отправлены 149 беженцев. В общей сложности из Крыма за период с 30 марта отправлен 781 человек.