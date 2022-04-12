Палм-Спрингс, США, , 11:35 — REGNUM Российский документальный фильм «Староверы. Сага» был показан на авторитетном фестивале American Documentary and Animation Film Festival, который завершился в штате Калифорния 11 апреля. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Картина режиссёра Алёны Баклановой произведена на киностудии им. Горького. Она повествует о бразильско-уругвайской семье старообрядцев, которые считают себя русскими.

Предки главного героя фильма перебрались в Южную Америку из Советской России. Теперь мужчина, вернувшийся в Амурскую область, ждёт после многолетней разлуки свою жену и сына.

В финальной сцене женщина получает гражданство и принимает присягу гражданина России.

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