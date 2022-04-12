Париж, 12 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал, за кого отдаст голос во втором туре президентских выборов.

European People's Party Николя Саркози

Саркози написал на личной странице в Twitter, что отдаст свой голос за действующего президента страны Эммануэля Макрона.

«Я буду голосовать за Эммануэля Макрона, потому что считаю, что у него есть необходимый опыт перед лицом серьёзного международного кризиса — сложного как никогда», — рассказал своим подписчикам экс-президент.

Напомним, что во второй тур вместе с Макроном как и в 2017 году прошла Марин Ле Пен.