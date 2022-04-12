Саркози во втором туре выборов президента Франции проголосует за Макрона
Париж, 12 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал, за кого отдаст голос во втором туре президентских выборов.
European People's Party
Николя Саркози
Саркози написал на личной странице в Twitter, что отдаст свой голос за действующего президента страны Эммануэля Макрона.
«Я буду голосовать за Эммануэля Макрона, потому что считаю, что у него есть необходимый опыт перед лицом серьёзного международного кризиса — сложного как никогда», — рассказал своим подписчикам экс-президент.
Напомним, что во второй тур вместе с Макроном как и в 2017 году прошла Марин Ле Пен.