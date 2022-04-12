Уфа, , 11:26 — REGNUM Высокоавтоматизированный завод по производству гофротары намерены построить в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На заводе Jetstar Airways

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Сообщается, что предприятие, которое намерено построить завод по производству гофротары мощностью 70 млн квадратных метров, стало резидентом индустриального парка «Уфимский».

»Мы сопровождаем инвестора с июля прошлого года. За этот период нашими менеджерами проведена системная работа по разработке финансовой модели и бизнес-плана проекта. Кроме того, совместно с инвестором мы сформировали пакет документов для получения льготного займа на модернизацию оборудования от Фонда развития промышленности в рамках региональных и федеральных программ», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что на реализацию данного проекта необходимо направить около 280 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что некоторые нефтеперерабатывающие компании России, которые ранее использовали зарубежную продукцию, начали переходить на произведённые в Башкирии катализаторы.