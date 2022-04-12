Герат, Афганистан, , 11:23 — REGNUM Протестующие, которые подожгли дверь консульства Ирана в афганском Герате, были из деревень в пригороде города Герат. Они прибыли к представительству Ирана «в заранее запланированном порядке и с мешками камней». Об этом сообщил информированный источник, передаёт информационное агентство «Тасним».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, они бросали камни в двери и окна консульства. Охрана миссии попыталась разогнать этих людей, стреляя в воздух, и в итоге митинг удалось прекратить только после прибытия маулави Исламджара, губернатора Герата.

Источники в Герате говорят, что за кулисами инцидента стоят прозападные группы «Движение за справедливость и свободу» и «Женская команда правосудия», которые ранее финансировались представителями Запада в Афганистане, и которые призвали к протестам в ближайшие дни.

До и во время оккупации Афганистана подобные демонстрации некоторых лиц и групп, в том числе Наджиба Кабули, неоднократно проходили перед посольством и представительствами Ирана, добавил собеседник.