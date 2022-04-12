Ставрополь, 12 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Популярность курортов Северного Кавказа в 2022 году должна существенно возрасти. Ожидается, что в регион приедут на отдых на 30% больше гостей, чем годом ранее. Однако для роста интереса туристов субъектам СКФО требуется разработка новых туристических продуктов. Такие выводы сделали эксперты Северо-Кавказского федерального университета.

Кавказ. РФ На курортах СКФО

«У СКФО на 2022 год имеется существенный потенциал для роста, нужны новые туристские продукты. С учетом текущей загрузки и климатических ограничений по продолжительности туристского сезона в местах концентрации мест размещения туристов рост может составить более 30%», — цитирует ТАСС директора по инновациям и внешним связям вуза Сааду Казиева.

Как отметили ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, больше всего привлекает туристов на Северном Кавказе оздоровительный отдых. Его выбирают 60% гостей региона. Каждый второй турист едет, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде либо познакомиться с местными красотами природы и достопримечательностями.