Благовещенск, 12 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Амурской области ликвидированы семь очагов природных пожаров. В 28 муниципалитетах региона продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Firecorps.org Лесной пожар

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Все возгорания возникли за сутки и были оперативно ликвидированы. В борьбе с огнём участвовали 27 человек и восемь единиц техники. Определены классы пожарной опасности для Тындинского округа (II класс) и Зейского района (III класс).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля лесной пожар тушили в пяти километрах от села Дактуй в Магдагачинском районе. С огнём боролись 50 человек, ситуацию осложнял сильный ветер, но возгорание ликвидировали.