Саратов, 12 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. На неадекватное поведение супруга пожаловалась 51-летняя жительница Саратова. После задержания дебошира провели обыск по его месту жительства и изъяли несколько патронов к огнестрельному оружию и похожий на боевую гранату предмет, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Ручная граната

Эксперты исследовали изъятое и установили, что предмет является ручной гранатой, пригодной для использования. Со слов подозреваемого, боеприпасы и гранату он обнаружил при разборке гаража, принадлежавшему умершему знакомому.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году житель поселка Красный Октябрь сдал в полицию находку — пистолет с патронами.

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