Кострома, 12 апреля 2022, 12:43 — REGNUM Рабочие государственного учреждения «Костромаавтодор», ремонтирующего путепровод через железную дорогу в микрорайоне Юбилейном, грозятся уволиться из-за низких зарплат. Об этом сообщает «Kostroma. Today».
Напомним, государственный контракт на восстановление важного в транспортном плане объекта с администрацией Костромы был подписан в декабре 2021 года. По условиям договора все работы должны быть завершены до 31 октября 2023 года. Сумма контракта составила 439 млн рублей, большую часть средств городу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выделил федеральный бюджет.
Рабочие, трудящиеся на путепроводе, недовольны своими заработками. По их словам, за 11 — часовую смену специалист одного и того же профиля может получать от 700 до 2 тысяч рублей. Они пообещали массовые увольнения, если руководство госучреждения не примет меры по урегулированию вопроса.
В подрядной организации заявили, что по обращению рабочих проводится проверка. Отметим, что работы на путепроводе и параллельно идущий ремонт моста через реку Чёрную сопровождаются сложностями. Из-за ограничения на движение большегрузы начали останавливаться в жилом секторе и на близлежащих к объектам дорогах. Это обстоятельство создаёт неудобства для пешеходов и водителей. Администрация региона поручила городу «навести порядок» в этом отношении в течение 2 недель.
Справка: путепровод в Юбилейном и мост через реку Чёрную были построены в 1974 году. Капитальный ремонт на объектах не проводится все эти годы. Горожане давно жаловались на плохое состояние переправ — ямы на пешеходной и проезжей части, сломанные ограждения и ливнёвку.
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