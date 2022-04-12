Кострома, , 12:43 — REGNUM Рабочие государственного учреждения «Костромаавтодор», ремонтирующего путепровод через железную дорогу в микрорайоне Юбилейном, грозятся уволиться из-за низких зарплат. Об этом сообщает «Kostroma. Today».

Путепровод в Юбилейном Ирина Назарова

Напомним, государственный контракт на восстановление важного в транспортном плане объекта с администрацией Костромы был подписан в декабре 2021 года. По условиям договора все работы должны быть завершены до 31 октября 2023 года. Сумма контракта составила 439 млн рублей, большую часть средств городу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выделил федеральный бюджет.

Рабочие, трудящиеся на путепроводе, недовольны своими заработками. По их словам, за 11 — часовую смену специалист одного и того же профиля может получать от 700 до 2 тысяч рублей. Они пообещали массовые увольнения, если руководство госучреждения не примет меры по урегулированию вопроса.

«Мы работаем по 11 часов ежедневно с одним выходным. Мало того, что это нарушает трудовое законодательство, так нам еще за это платят копейки, хотя деньги на объект выделены немалые. Платят зарплату кому как захотят: должность одинаковая, а зарплата разная — от 700 рублей до 2 тысяч рублей. Как вы думаете, 700 рублей за 11-часовую смену — это нормально?» — возмутились труженики.

В подрядной организации заявили, что по обращению рабочих проводится проверка. Отметим, что работы на путепроводе и параллельно идущий ремонт моста через реку Чёрную сопровождаются сложностями. Из-за ограничения на движение большегрузы начали останавливаться в жилом секторе и на близлежащих к объектам дорогах. Это обстоятельство создаёт неудобства для пешеходов и водителей. Администрация региона поручила городу «навести порядок» в этом отношении в течение 2 недель.

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