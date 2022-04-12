Москва, 12 апреля 2022, 11:23 — REGNUM Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекции возможна в России в начале лета. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
По его словам, на интенсивность нового всплеска повлияет то, как каждый из жителей России соблюдает меры профилактики, как люди проходят вакцинацию и ревакцинацию.
«Думаю, что конец мая-июнь возможны подъёмы заболеваемости», — сказал Мурашко.
Как сообщало ИА REGNUM, в России стал доминировать штамм коронавируса, известный как Стелс-Омикрон. Его доля почти достигла 80%.
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