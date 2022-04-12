Москва, 12 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекции возможна в России в начале лета. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

По его словам, на интенсивность нового всплеска повлияет то, как каждый из жителей России соблюдает меры профилактики, как люди проходят вакцинацию и ревакцинацию.

«Думаю, что конец мая-июнь возможны подъёмы заболеваемости», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стал доминировать штамм коронавируса, известный как Стелс-Омикрон. Его доля почти достигла 80%.

Читайте также: Доля «Стелс-Омикрона» в России выросла до 80%