Герат, Афганистан, 12 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Афганистане 11 апреля несколько жителей Герата подожгли дверь консульства Ирана в знак протеста против «жестокого обращения с афганскими беженцами в Иране». Протестующие, бросавшие камни в здание миссии, были разогнаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стрельбой в воздух. Иран отрицает жестокое обращение с афганскими беженцами. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Afghanistan International.

Dave Hogg Пожар

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В Кабуле несколько человек собрались перед посольством Ирана в знак протеста против «жестокого обращения» с афганскими иммигрантами в Иране. Протестующие держали транспаранты с фотографиями беженцев с надписью «Разве афганцы не люди?»

Посол Ирана в Кабуле в течение последних двух дней встречался по этому вопросу с Амир Ханом Моттаки, министром иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

Карзай заявил, что народы Афганистана и Ирана должны поддерживать дух братства и добрососедства.