Свыше 80% жителей России считают себя счастливыми людьми – опрос
Москва, 12 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Более 80% жителей России считают, что они счастливы или скорее счастливы. Это следует из обнародованных 12 апреля опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что исследование было проведено 18 марта среди 1600 совершеннолетних жителей РФ путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
«Определенно счастливыми в марте 2022 года себя назвали 37% российских граждан, скорее счастливы еще 46%. В той или иной степени несчастливыми считают себя 14%», — говорится в опубликованных результатах.
Также указывается, что индекс счастья в марте 2022 года составил 68 пунктов и за год значение индекса выросло на четыре пункта (64 пункта в марте 2021 года), снизившись на 3 пункта к ноябрю 2021 года.
При этом напоминается, что наименьшая значение индекса счастья (шесть пунктов) было зафиксировано в России в 1992 году, когда число определенно счастливых людей составляло только 2%.
«После пикового негативного значения тридцатилетней давности процент определенно счастливых россиян рос, установив максимум в 39% в октябре 2015. С этого периода значение сохранялось в коридоре значений от 31% до 39%», — добавляется в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов другого опроса ВЦИОМ стало известно, что подавляющее большинство жителей России (85%) верят в успех импортозамещения.