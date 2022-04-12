Москва, 12 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Более 80% жителей России считают, что они счастливы или скорее счастливы. Это следует из обнародованных 12 апреля опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Романс о влюбленных». реж. Андрей Кончаловский. 1974. СССР Счастье

Уточняется, что исследование было проведено 18 марта среди 1600 совершеннолетних жителей РФ путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«Определенно счастливыми в марте 2022 года себя назвали 37% российских граждан, скорее счастливы еще 46%. В той или иной степени несчастливыми считают себя 14%», — говорится в опубликованных результатах.

Также указывается, что индекс счастья в марте 2022 года составил 68 пунктов и за год значение индекса выросло на четыре пункта (64 пункта в марте 2021 года), снизившись на 3 пункта к ноябрю 2021 года.

При этом напоминается, что наименьшая значение индекса счастья (шесть пунктов) было зафиксировано в России в 1992 году, когда число определенно счастливых людей составляло только 2%.

«После пикового негативного значения тридцатилетней давности процент определенно счастливых россиян рос, установив максимум в 39% в октябре 2015. С этого периода значение сохранялось в коридоре значений от 31% до 39%», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов другого опроса ВЦИОМ стало известно, что подавляющее большинство жителей России (85%) верят в успех импортозамещения.