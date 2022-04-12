Сеул, 12 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, с 5 по 11 апреля коронавирус был выявлен у 524 человек.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 9221.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 210 755 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до15 635 274.

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