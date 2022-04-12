Вашингтон, 12 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Peacock планирует снять игровой сериал про дружелюбного призрака Каспера — героя одноимённого фильма 1995 года. Об этом 12 апреля пишет «Мир Фантастики».

Скриншот из трейлера фильма «Каспер» (1995 г.) Каспер

Сериал заново расскажет историю происхождения Каспера, а также затронет тему взросления мальчика-привидения. Отмечается, что создатели шоу хотят выдержать «мрачный приключенческий тон».

Продюсером и сценаристом шоу выступит У Кай-Ю («Флеш», «Ганнибал»). По данным СМИ, сериал станет более мрачным и серьёзным переосмыслением оригинала — чем-то вроде «Ривердейла».