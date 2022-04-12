Москва, 12 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Очевидно, что Россия ведёт боевые действия не только с украинскими националистами, но и со всем «коллективным западом», в лице стран НАТО и их союзников, считает член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

По его словам, Украина беспрерывно накачивается вооружениями, по словам представителя Пентагона, ежедневно в страну поступает 8-10 авиарейсов, практически не останавливается поток наземных колонн. Благодаря слаженной и эффективной работе российских военных далеко не всё оружие доходит до зоны боевых действий. Достаточно вспомнить и резонансный случай уничтожения на окраинах Днепропетровска дивизиона систем противовоздушной обороны С-300, представленного Словакией. До зоны боевых действий, как правило, не доезжают и зарубежные наемники: наши подразделения ликвидировали центр их размещения и подготовки под Львовом

«Предоставление военного содействия со стороны стран НАТО выражается не только в отправке оружия и живой силы, но и в предоставлении данных. На протяжении долгих лет миссия ОБСЕ на Донбассе не замечала гуманитарного кризиса, а передавала ВСУ сведения о военной инфраструктуре и расположении сил ДНР. Очевидно, что наши западные «партнёры» никогда не стремились к установлению мира и урегулированию конфликта. Сегодня мы видим, как под предлогом военной помощи на Украину поставляется наступательное вооружение, призванное совершать атаки на ВС и территорию РФ. За короткий промежуток времени странами ЕС были поставлены тысячи комплектов Javelin и NLAW, штурмовые винтовки, танки, БМП, миномёты и другие виды вооружений. А попытки атак со стороны украинских националистов на территорию России начали проходить практически ежедневно. Националисты пытались нанести урон гражданским объектам, расположенным на территории Курской и Белгородской областей, были попытки атак на населенные пункты Крыма. Всё это является очередным доказательством серьезной угрозы со стороны Украины и её западных покровителей», — рассказал эксперт журналистам.

«Примечательно, что конфликт затягивают и эскалируют именно те лица, которые на протяжении долгих лет направляли военных инструкторов на Украину, меняли легитимное руководство на марионеточное и финансировали разработки запрещённого биологического оружия. Всё это доказывает намерения запада «вести войну до последнего украинца» с возможностью максимального нанесения вреда каждому россиянину», — подчеркнул Гарник Туманян.