Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с надвигающейся непогодой объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 12 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Согласно прогнозу донских синоптиков, после 14:00 мск и до конца суток 12 апреля, а также в течение суток 13 и 14 апреля местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 метров в секунду.

Жителей региона просят быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам и пешеходам следует строго соблюдать Правила дорожного движения во избежание аварий.