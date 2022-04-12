Уфа, 12 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Шесть несанкционированных свалок намерены ликвидировать в Башкирии до конца 2024 года. Об этом 12 апреля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на пленарном заседании «Экология региона. Тенденции развития отрасли» экологического форума, проходящего в Уфе.

dubrovka.911 Свалка

Назаров сообщил, что эти свалки расположены в городах Давлеканово, Благовещенск, Баймак, Сибай, Кумертау и Стерлитамак.

«В этом году мы получили субсидию из федерального бюджета в размере 180,5 млн рублей на ликвидацию свалки в черте города Баймак», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Чиновник также сообщил, что в Башкирии в настоящее время охват населения услугой по вывозу мусора составляет 99%. За три года «мусорной реформы» было приобретено и оборудовано в 2,5 раза больше первоначального количества контейнеров и площадок.

Также он напомнил, что руководство республики вошло в федеральную программу по «раздельному мусору». За счет средств федерального бюджета было приобретено 1296 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Назаров отметил, что эта работа будет продолжена и в 2022 году.