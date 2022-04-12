Джакарта, , 11:13 — REGNUM Туристическую достопримечательность Индонезии парк «Маленькая Индонезия», расположенный недалеко от столицы Джакарты временно закрыли, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия на международном российском туристическом форуме «Отдых» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парк закрыли с 11 по 29 апреля 2022 года на реконструкцию.

Парк приведут в порядок, отремонтируют ряд объектов, перед саммитом G20, который пройдет в Индонезии в 2022 году.

Средства, выделенные на реконструкцию парка, составили 1,13 трлн индонезийских рупий ($78 млн). Расходы взяты из бюджета на ускорение реализации развития инфраструктуры для поддержки проведения международных мероприятий.

Полную реконструкцию образовательного парка отдыха площадью около 150 га планируется завершить в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали на две недели.

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