Джакарта, 12 апреля 2022, 11:13 — REGNUM Туристическую достопримечательность Индонезии парк «Маленькая Индонезия», расположенный недалеко от столицы Джакарты временно закрыли, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия на международном российском туристическом форуме «Отдых»
Индонезия на международном российском туристическом форуме «Отдых»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парк закрыли с 11 по 29 апреля 2022 года на реконструкцию.

Парк приведут в порядок, отремонтируют ряд объектов, перед саммитом G20, который пройдет в Индонезии в 2022 году.

Средства, выделенные на реконструкцию парка, составили 1,13 трлн индонезийских рупий ($78 млн). Расходы взяты из бюджета на ускорение реализации развития инфраструктуры для поддержки проведения международных мероприятий.

Полную реконструкцию образовательного парка отдыха площадью около 150 га планируется завершить в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали на две недели.

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