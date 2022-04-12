Москва, 12 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Ситуация с введением Евросоюзом пятого пакета санкций обеспокоила логистические компании, которые вовлечены в импортно-экспортные операции, однако положение дел не слишком катастрофично, поскольку доля российских и белорусских перевозчиков на рынке транспортировок из России в Европу и обратно составляла около 30%. Об этом 12 апреля ИА REGNUM заявил директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. При этом, по его словам, даже эта доля играла существенную роль, прежде всего, в экспортных отправках и сейчас многие компании находятся в поиске альтернативных вариантов сохранения существующих направлений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В настоящее время рассматривается в том числе использование транзитных стран (например, Турции, что, впрочем, дольше и дороже), однако оптимальным видится решение, которое позволило бы менять тягачи на границе РФ, Белоруссии и Европы. Законодательно это пока возможно и вполне вероятно, что данная мера поможет избежать кризиса автомобильных грузоперевозок между Россией и Евросоюзом», — пояснил эксперт.

По его оценкам, на налаживание таких бесшовных решений между европейскими, российскими и белорусскими перевозчиками уйдет около двух недель. В таком случае увеличение сроков доставки не превысит более одного дня.

«На фоне многодневных (4-5 суток) простоев на границах в ожидании досмотра это выглядит более чем компромиссным вариантом. Что же касается стоимости перевозки, то она может вырасти на 300-400 евро за счет использования приграничных терминалов при перецепке прицепов на новые тягачи», — добавил Мисаилов.

Напомним, что ЕС с 8 апреля прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии.