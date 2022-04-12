Москва, 12 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (85%) верят в успех импортозамещения. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших иностранных компаний, полагают 20%, смогут по большинству товаров и услуг — 48%, по меньшинству — 17% респондентов.

Противоположное мнение у 9% опрошенных. Чаще в способности российских производителей заменить импортную продукцию сомневаются молодые люди 18-34 лет (16%), 25-34 лет (14%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (16%).

Опрос по телефону проведён 26 марта 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, равнодушны и не ожидают никаких перемен в своей жизни из-за ухода западных брендов с российского рынка 68% граждан.

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