12 апреля 2022 | Время чтения 8 мин

Холодная война не приведет к исчезновению других приоритетов, а, напротив, скорее всего, усугубит внутренние невзгоды Соединенных Штатов и подорвет международное сотрудничество по вопросам, требующим самого непосредственного внимания. После терактов 11 сентября США позволили себе погрузиться в страх перед врагом. После Украины администрация Байдена не должна позволять ничему мешать ей продвигать интересы американцев.

Максим Исаев, , 13:41 — REGNUM На протяжении трех десятилетий внешняя политика США двигалась по инерции, и такой подход считался нормальной стратегией. Холодная война закончилась, но, несмотря на это, Вашингтон сохранил созданные в ходе нее альянсы. Не стало Советского Союза, а вместе с ним и серьезной угрозы, но, несмотря на это, американское руководство действовало так же, как если бы эта серьезная угроза по-прежнему существовала: если раньше американские военные защищали то, что называется «свободным миром», теперь они стали охранником всего мира.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Когда же возникали проблемы, одна администрация США за другой использовала их как повод для расширения обязательств Вашингтона. Даже если стремление к первенству в мире и создавало — или обостряло — те или иные проблемы, у Белого дома было одно решение: стремление к большему и более значительному первенству, пишет Стивен Вертхайм в статье, вышедшей 12 апреля в Foreign Affairs.

Теперь же, после начала специальной военной операции России на Украине, есть соблазн повторить ту же ошибку, но уже с гораздо более далекоидущими последствиями. Пока президент США Джо Байден стремится к тому, чтобы первоочередной задачей страны стало обеспечение безопасности в Азии, а также процветание американского народа, нынешней ситуацией начинают пользоваться те, кто выступает за первенство США в мире. Они считают, что Вашингтон вместо того, чтобы осуществлять поворот к Азии, должен нарастить свое военное присутствие в Европе для сдерживания решительно настроенной России, при том что одновременно с этим США наращивают оборонный потенциал для сдерживания все более мощного Китая. Они признают, что для воплощения их предложения потребуется увеличить оборонные расходы США на сотни миллиардов долларов, а также разместить на возможных фронтах потенциальных конфликтов великих держав американских военнослужащих, однако, уверены они, это того стоит.

Администрации Байдена следует избегать втягивания в такую опасную глобальную холодную войну. Нынешняя операция России на Украине может подтолкнуть страны Европы к тому, чтобы стать противовесом России, пока США сконцентрируются на вопросах безопасности в Азии и решении внутренних проблем. Подобное разделение труда выполнимо и справедливо, и благодаря ему США смогут минимизировать последствия нынешнего кризиса на Украине, а также добиться долгосрочного мира и стабильности в Европе и за ее пределами. В Вашингтоне сильно стремление к мировому первенству, но с помощью более сдержанного подхода можно добиться большего.

Джо Байден и Йенс Столтенберг перед саммитом НАТО. 2022 nato.int

В сложившихся условиях Вертхайм призывает к тому, чтобы сделать мир более устойчивым и менее зависимым от военной защиты США. Первый шаг — поддержать Украину. При этом необходимо избегать эскалации прямого столкновения между американскими и российскими войсками. Активизировав внутренние и международные действия, администрация Байдена должна избегать риторического раздувания своих целей и придерживаться четкой цели: не защищать Украину, а помочь Украине защитить себя и положить конец нынешнему кризису. Соответственно, администрация должна настаивать на мирном урегулировании с такой же энергией, какую она продемонстрировала, возлагая издержки на Россию.

Соглашение, достигнутое в результате переговоров, почти наверняка потребует отмены по крайней мере некоторых из самых жестких санкций в отношении России, включая замораживание активов российского Центрального банка. Администрация должна заблаговременно передать предложение об отмене санкций в Москву, которая в противном случае могла бы не поверить, что такое ослабление возможно. В связи с обещанием Украины отказаться от попыток вступить в НАТО Байден также должен быть готов публично заявить, что Соединенные Штаты выступают против дальнейшего рассмотрения перспектив членства Украины, которые изначально никогда не были высокими.

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После завершения операции России на Украине Соединенные Штаты должны и впредь поставлять Украине оружие, чтобы она могла защитить себя. Было бы не нужно и неразумно брать на себя обязательство начать войну от имени Украины — обязательство, которое ослабило бы безопасность Америки и расширило бы военную роль США в Европе.

Избегая наихудших сценариев развития ситуации на Украине, Байден должен воспользоваться возможностью, которая выпадает раз в поколение, чтобы добиться самостоятельности Европы в вопросах обеспечения собственной безопасности. Обладая огромным экономическим и демографическим превосходством, страны Европы более чем способны развивать военную мощь, чтобы уравновесить Россию. Теперь, кажется, все больше желающих сделать это. Но если Вашингтон не перестанет мешать этому процессу, перемен не произойдёт.

Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис (сс) U.S. Department of State

Байден должен поддержать европейскую стратегическую автономию и составить шестилетний план, охватывающий оставшуюся часть своего срока и следующий, чтобы передать задачу обеспечения обороны Европы руководству государств региона. Администрация должна оказать давление на европейские страны, чтобы они направили новые кадры в восточные страны НАТО и заменили дополнительные американские войска, отправленные туда с января. Она также должна помочь европейским столицам скоординировать их следующие шаги: повысить боеготовность и устойчивость своих сил, развить возможности для высококлассных операций и согласовать оборонные возможности ЕС с силами НАТО, возглавлять которые будет Европа, а поддерживать США.

Сняв с себя часть бремени в Европе, США смогут активнее проводить свою стратегию в Азии. Байден убережет себя и своих преемников от необходимости делать очень сложный выбор, который грядущим поколениям навязывают защитники американского первенства в мире: ослабить оборону США в Индо-Тихоокеанском регионе в случае европейской войны с Россией или подготовиться к войне с двумя великими державами, подняв расходы на оборону настолько высоко, что у такого шага будут негативные политические последствия. Американские политики должны избегать этих неприемлемых вариантов. Как и не нужно им втягиваться в стратегическое соперничество с Китаем, столь интенсивное и масштабное, что оно будет походить на начало холодной войны.

Военная сдержанность желательна по стратегическим соображениям, но она также необходима для того, чтобы высвободить силы и время государственного аппарата США для решения наиболее важных вопросов. Приоритеты, которые Байден определил, когда пришел к власти, — обеспечение процветания простых американцев и борьба с изменением климата и пандемиями — остаются такими же важными и сегодня, а кризис на Украине еще больше усложнил их решение. Российская операция и западные санкции могут спровоцировать глобальную рецессию или способствовать периоду стагфляции. Снижение темпов экономического роста может даже сопровождаться снижением безопасности. Страны могут разделиться на экономические блоки, опасаясь, что непредвиденные геополитические обстоятельства могут однажды внезапно вынудить их присоединиться к той или иной группировке.

Соединенным Штатам следует принять меры, чтобы остановить деглобализацию, которая будет подавлять экономический рост и инновации и препятствовать сотрудничеству в области борьбы с изменением климата. Вместо того чтобы опять все рассматривать в рамках холодной войны, США должны по-прежнему оставаться экономически связанными с Китаем и уважать суверенный выбор стран развивающегося мира воздерживаться от санкций в отношении России и в противном случае сделать выбор в пользу неприсоединения. Поскольку рост цен усугубляет последствия пандемии, США следует сплотить своих европейских и азиатских партнеров, чтобы предоставить средства и технологии для наращивания потенциала возобновляемых источников энергии в развивающихся странах. Изменение климата, пожалуй, самая большая угроза для американского народа. Если к концу срока полномочий Байдена она так и останется второстепенной в политике национальной безопасности, то его внешняя политика потерпит неудачу, независимо от того, насколько хорошо он справится с кризисом на Украине.

Нарендра Моди и Джо Байден. 25 сентября 2021 года, Вашингтон The White House

В числе приоритетов США двадцать первого века не должны быть отношения с Ираном. Тем не менее вскоре страна может занять первое место в повестке дня президента. В настоящее время участники переговоров пытаются возродить ядерную сделку с Тегераном. Если эти переговоры сорвутся, администрации Байдена придется решить, поддерживать ли военный удар по Ирану, даже если она, скорее всего, будет рассматривать эту страну как незначительную проблему и отвлечение внимания от Украины.

Но даже Украина отвлекает Вашингтон от того, на чем администрация надеялась сосредоточиться: на конкуренции с Китаем, не говоря уже о спасении американской демократии, смягчении последствий пандемии и сохранении пригодной для жизни планеты. Такая какофония является предсказуемым результатом стремления к глобальному военному превосходству — не контроль над мировыми событиями, а утрата самоконтроля. И по мере того как мир все больше будет отходить от однополярности, эта проблема будет усугубляться.

Кажется, что в случае новой холодной войны будет понятно, в чем состоит цель США. На самом деле такое развитие событий повлечет за собой огромные затраты и создаст ненужные риски. Кроме того, холодная война не приведет к исчезновению других приоритетов, а, напротив, скорее всего, усугубит внутренние невзгоды Соединенных Штатов и подорвет международное сотрудничество по вопросам, требующим самого непосредственного внимания. После терактов 11 сентября США позволили себе погрузиться в страх перед врагом. После Украины администрация Байдена не должна позволять ничему мешать ей продвигать интересы американцев.