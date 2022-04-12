Краснодар, 12 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Командно-штабные учения проведут в нескольких муниципалитетах Краснодарского края 12, 13 и 14 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Пожар

«В ходе тренировки специалисты проверят готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате природных и лесных пожаров, а также связанных с паводками», — говорится в сообщении.

Смотр сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоится в Краснодаре на территории одного из торговых центров 12 апреля. Действия по спасению и эвакуации людей, транспортировки пострадавших, оказанию первой помощи, откачки воды из подтопленных домов спасатели отработают 13 апреля в Горячем Ключе. Учения по аварийно-спасательным работам и оказанию первой помощи при тушении природного пожара состоятся 14 апреля вблизи ст. Саратовской.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля оперативные службы Краснодарского края переведены на усиленный режим работы в связи с началом пожароопасного сезона.