Донецк, 12 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике более 500 тысяч жителей лишены питьевого водоснабжения. Об этом 12 апреля сообщили в МЧС ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В министерстве рассказали, что свыше 500 тысяч жителей республики лишены питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло‑ и газоснабжения, доступа к мобильной связи и интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки уничтожили 68 националистов.