Донецк, 12 апреля 2022, 11:13 — REGNUM Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 68 украинских националистов, два танка и три БМП. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
В ведомстве также подчеркнули, что за сутки 27 украинских боевиков добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.