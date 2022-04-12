Донецк, 12 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 68 украинских националистов, два танка и три БМП. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, два танка, три БМП, четыре бронированных и два грузовых автомобиля, две огневые позиции 120-миллиметровых миномётных расчётов. Захвачены два бронеавтомобиля и один танк», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что за сутки 27 украинских боевиков добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.