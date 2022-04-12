Алексеевка, Белгородская область, 12 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Начальник участковых уполномоченных ОМВД по Алексеевскому району Белгородской области уволен со службы по отрицательным основаниям, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие доказало, что руководитель под предлогом и с целью положительного решения проблем по службе у одного из своих подчинённых, собрал с сотрудников подразделения деньги, которые затем использовал в личных целях. Суд признал полицейского виновным в мошенничестве, назначил ему штраф и на два года лишил права занимать должности в органах МВД России.

Приговор вступил в законную силу.