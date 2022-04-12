Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж с 19 апреля изменит режим работы входящих в его состав Главного музейного комплекса, Главного Штаба и музея Императорского фарфорового завода, сообщили 12 апреля в пресс-службе учреждения культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Решётка Эрмитажа

Как отметили в музее, изменения коснутся «продленных дней», когда музей работает дольше для удобства своих гостей. Время начала приёма посетителей в музейных комплексах останется прежним — с 11:00 мск.

«Новые часы работы вводятся на основе анализа посещаемости музея», — уточнили в пресс-службе.

Так, в Главном музейном комплексе и в Главном штабе продленными днями станут вторник, пятница и суббота. В эти дни оба комплекса теперь работают до 20:00 мск. В среду, четверг и воскресенье они открыты до 18:00 мск. Последний сеанс на посещение начинается за два часа до закрытия.

Музей Императорского фарфорового завода работает с 11:00 до 18:00 мск ежедневно (кроме понедельника). Продленным днем станет суббота — музей будет открыт до 19:00 мск. Последний сеанс на посещение — за час до закрытия.

«Билетные кассы во всех комплексах завершают свою работу за один час до закрытия музея», — уточнили в Эрмитаже.