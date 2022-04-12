Мариуполь, ДНР, , 11:07 — REGNUM В школах и детсадах Мариуполя найдены детские комиксы о борьбе с русскими «демонами-комиссарами». Об этом 12 апреля сообщает Telegram-канал «Волонтёрская рота».

Сообщается, что комикс называется «Красный террор». В нём рассказывается о украинском старике с германскими рунами, который борется с комиссарами из Москвы, а те оказываются вурдалаками.

Комикс был предназначен для самых маленьких и был издан при поддержке министерства информационной политики Украины тиражом в 10 тыс. штук. Отмечается, что все обнаруженные экземпляры этой «литературы» будут подвергнуты утилизации.

Напомним, в 2014 году на Украине в результате государственного переворота к власти пришли нацисты. В течение восьми лет они внедряли бандеровскую идеологию в школах, вузах, в армии и во всём украинском обществе. Они подвергли геноциду несогласных с нацистской диктатурой жителей Донбасса. После начала военной спецоперации России украинские нацисты принялись массово уничтожать население оккупированной ими Украины, пытаясь обвинить в этом российских военных.