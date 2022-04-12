Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Компания «Ростовские тепловые сети» занялась поиском подрядчика, который проверит инженерные коммуникации в Ростове-на-Дону. На эти цели выделено 54,6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Monyf Теплосеть

Работы должны быть выполнены к августу 2022 года. За это время необходимо оценить состояние теплосетей и указать, какие коммуникации необходимо заменить или отремонтировать. Проверка затронет теплосети в центре города и Западном жилом массиве, а также на улице Шеболдаева.

ИА REGNUM напоминает, что масштабной проверке теплосетей предшествовала крупная коммунальная авария. Порыв теплотрассы на улице Малиновского случился в ночь на 21 марта. Образовавшийся фонтан кипятка повредил окна в квартирах многоэтажного дома. Горячая вода хлынула в квартиры, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей.