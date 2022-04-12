Ставрополь, 12 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае организована проверка по распространенному в соцсети видео. На кадрах видно, как водитель машины, ехавшей по пешеходному бульвару, в ответ на замечание пенсионера выскочил из автомобиля и ударил его по лицу на глазах у малолетней внучки. Следственный комитет начал проверку по данному факту, сообщили 12 апреля в пресс-службе ведомства.

Pixabay.com Избиение

Инцидент произошел в сквере по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Ставрополе. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

«На кадрах видно два автомобиля без номеров, которые заехали на пешеходную зону. Мужчина, который гулял с внучкой на площадке, сделал замечание водителям. После этого его ударили на глазах у ребёнка»,— говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются личности водителей, ехавших по тротуару, а также человека, избившего пенсионера. Решение о возбуждении дела будет принято после доследственной проверки.