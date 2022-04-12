* талиба — запрещённая в России организация

Маймана, Афганистан, 12 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб мужчина убил из автомата Калашникова талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ещё четырёх человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Согласно источникам, инцидент произошёл в селе Яккабаг уезда Кайсар. Мужчина по имени Фарахуддин после домашней ссоры застрелил своего отца и жену. После этого он также расстрелял трёх родственников жены.

Затем Фарахуддин бежал, застрелил одного из преследовавших его талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но всё же был задержан.

Согласно источникам, отец Фарахуддина был серьёзно ранен и в настоящее время госпитализирован в больницу города Меймана, административного центра провинции.

Причины и мотив преступления до конца не ясны.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе пока не дали комментариев.