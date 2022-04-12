Донецк, 12 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки уничтожили 68 украинских националистов. Об это 12 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В милиции рассказали, что за сутки НМ ДНР уничтожила 68 украинских националистов, два танка, три БМП, а также две огневые позиции противника, на которых использовались 120-мм миномётные расчёты.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель главы администрации Плюсского района Псковской области Вячеслав Прокофьев ушёл добровольцем защищать Донецкую Народную Республику (ДНР).