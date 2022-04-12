Симферополь, 12 апреля 2022, 11:05 — REGNUM Сотни иностранных граждан с территорий Украины, освобождённых от националистов в ходе специальной военной операции, эвакуированы силами сотрудников предприятия «Крымтроллейбус». Об этом в телеграм-канале 12 апреля написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он лично приехал на предприятие, чтобы поблагодарить его сотрудников.
Как сообщало ИА REGNUM, за период проведения специальной военной операции в Крым были эвакуированы десятки тысяч человек, в том числе граждан иностранных государств.