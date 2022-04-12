Симферополь, 12 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Сотни иностранных граждан с территорий Украины, освобождённых от националистов в ходе специальной военной операции, эвакуированы силами сотрудников предприятия «Крымтроллейбус». Об этом в телеграм-канале 12 апреля написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он лично приехал на предприятие, чтобы поблагодарить его сотрудников.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Сотрудниками предприятия «Крымтроллейбус» была выполнена задача Министерства обороны РФ по эвакуации сотен иностранных граждан с территорий, освобожденных в ходе специальной военной операции. Благодарю руководство и коллектив за проявленное мужество и профессионализм!», — написал в соцсетях Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за период проведения специальной военной операции в Крым были эвакуированы десятки тысяч человек, в том числе граждан иностранных государств.