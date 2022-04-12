Кострома, 12 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны отсудил компенсацию морального вреда у Заволжскогодома-интернатадля престарелых и инвалидов. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

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Ранее — в октябре 2021 года пожилой мужчина отказался от социального обслуживания в учреждении. Однако, сотрудники интерната на стали сообщать о расторжении договора в Пенсионный фонд и продолжили получать суммы из его пенсии. В общей сложности за два месяца с ветерана удержали 62 тысячи рублей.

На суде представитель мужчины заявил, что бюрократическая ошибка лишила пожилого человека «значительной» части дохода и душевного покоя на несколько месяцев. По решению суда интернат вернул мужчине удержанные деньги и выплатил ему 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.