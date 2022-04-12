Донецк, 12 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу поселок шахты «Трудовская» в Донецке. Об этом 12 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел поселка шахты «Трудовская» со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и в ходе него по району города было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый заместитель главы администрации Плюсского района Псковской области Вячеслав Прокофьев ушёл добровольцем защищать Донецкую Народную Республику (ДНР).