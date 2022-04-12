Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В преддверии сезона отпусков с 29 апреля РЖД запускает дополнительный дневной электропоезд «Ласточка», который будет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону — Новороссийск. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минтрансе.

«Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Со станции «Ростов Главный» электричка отправляться в 6:37 мск и прибывать в Новороссийск в 11:40 мск. Время в пути составит около пяти часов. В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:05 мск и прибывать в Ростов-на-Дону в 23:00 мск.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в течение двух месяцев отремонтируют более 100 км трассы М-4 «Дон». Такой объём работы обычно занимает полгода, однако дорожники намерены успеть к началу летнего сезона. Автомобилистов предупредили об ограничениях движения в связи с дорожным ремонтом.