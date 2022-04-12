Москва, 12 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В 2022 году падение российского ВВП будет в границах от 6% до 9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявила главный научный сотрудник Ситуационного центра социально-экономического развития регионов РФ РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор кафедры Экономики и менеджмента МФЮА Елена Сибирская.

Наталья Диева ИА REGNUM Снижение

«В последние годы мировая экономика живет в режиме настоящего статистического бума, анализа данных о том, какими ресурсами владеют различные страны, — сказала Сибирская. — Расчеты падения российского ВВП одним из методов прогнозирования показали 9,1%, другим – 8,3%. Цифры в экономике неизменно бывают результатом попыток измерить явления, значения которых зачастую крайне спорны. Скорее всего, падение российского ВВП будет в границах от 6% и до 9%. И не только вследствие санкций, но и с учетом постпандемических шоков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что после падения ВВП РФ в 2022 году в экономике может наступить депрессия, которая продлится от двух до трех лет.