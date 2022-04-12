Ульяновск, , 11:02 — REGNUM В Ульяновске с начала года зарегистрированы первые ландшафтные пожары. Об этом сообщает администрация областного центра.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

12 апреля глава Ульяновска Дмитрий Вавилин поручил активизировать выполнение противопожарных профилактических мероприятий в пригородной зоне, граничащей с полями и лесами. По его словам, только растаял «почти весь снег на полях», как 11 апреля произошло два ландшафтных пожара.

«Возле посёлка Плодового огонь охватил целый гектар, около заволжского ГСК «Форпост» — 100 кв. метров травы», — цитируют в пресс-службе слова Дмитрия Вавилина.

Глава города подчеркнул, что нужно «вести планомерную работу» с жителями, в том числе с садоводами, разъясняя им опасность и недопустимость пала травы, а также меры ответственности за нарушения во время пожароопасного сезона.

Напомним, что в марте в Ульяновской области началась подготовка к пожароопасному периоду. В частности, состоялся смотр сил и средств группировки по ликвидации последствий ЧС, пожарной техники, прошли беседы с составом боевых расчётов управления МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём.

Подробнее: Госдума ужесточает уголовное наказание за лесные пожары