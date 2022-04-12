Ульяновск, 12 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Ульяновске с начала года зарегистрированы первые ландшафтные пожары. Об этом сообщает администрация областного центра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

12 апреля глава Ульяновска Дмитрий Вавилин поручил активизировать выполнение противопожарных профилактических мероприятий в пригородной зоне, граничащей с полями и лесами. По его словам, только растаял «почти весь снег на полях», как 11 апреля произошло два ландшафтных пожара.

«Возле посёлка Плодового огонь охватил целый гектар, около заволжского ГСК «Форпост» — 100 кв. метров травы», — цитируют в пресс-службе слова Дмитрия Вавилина.

Глава города подчеркнул, что нужно «вести планомерную работу» с жителями, в том числе с садоводами, разъясняя им опасность и недопустимость пала травы, а также меры ответственности за нарушения во время пожароопасного сезона.

Напомним, что в марте в Ульяновской области началась подготовка к пожароопасному периоду. В частности, состоялся смотр сил и средств группировки по ликвидации последствий ЧС, пожарной техники, прошли беседы с составом боевых расчётов управления МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём.

Подробнее: Госдума ужесточает уголовное наказание за лесные пожары