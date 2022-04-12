Москва, , 11:02 — REGNUM США пытаются «отменить Юрия Гагарина — его имя удалили из названия ежегодного мероприятия, посвящённого покорению космоса, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю», — рассуждает спикер Госдумы в телеграм-канале.

Он призвал сделать всё для сохранения исторической памяти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об «отмене» Юрия Гагарина впервые заговорили в середине марта, когда американская некоммерческая организация Space Foundation переименовала ежегодное мероприятие Yuri’s Night («Ночь Юрия») в Celebration of Space: Discover What’s Next («Праздник космоса: узнайте, что будет дальше».

Во всем мире 12 апреля отмечается день космонавтики, 61 год назад в этот день впервые в истории советский космонавт Юрий Гагарин совершил полёт в космическое пространство.

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