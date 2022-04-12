Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На окраине Екатеринбурга пьяный мужчина пытался похитить ребёнка. Об этом пишут СМИ.

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Преступление было совершено в районе улицы Инженерной. Гражданин пытался похитить одного из детей. Но старший брат не стал его отдавать и поднял шум. На помощь ему пришёл прохожий, который удерживал злоумышленника до приезда стражей порядка.

В УМВД по Екатеринбургу пояснили журналистам, что в отношении доставленного в отделение лица 1983 года рождения составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. По факту покушения на ребёнка проводится проверка. Доставленный утверждает, что только хотел перевести мальчика через дорогу.