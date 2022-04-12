Москва, , 11:01 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля прибыли в Амурскую область.

Александр Лукашенко и Владимир Путин President.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «День космонавтики: память о подвиге и президенты на космодроме — трансляция»

Главы государств примут участие в мероприятиях на космодроме «Восточный», посвящённых Дню космонавтики. Они ознакомятся с ходом работ по строительству стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли в Благовещенск.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию.