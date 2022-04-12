Рязань, 12 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Имущество роддома №4 передают в собственность Рязанскому медуниверситету, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе правительства региона.

Операционная

На базе бывшего лечебного учреждения создадут многопрофильный хирургический блок, в том числе с отделениями кардиологии и онкогематологии. Вести приём здесь будут практикующие профессора и доктора наук медицинского университета.

«Это эффективное решение, которое позволит создать в регионе ещё одну мощную современную больницу с хорошей высокотехнологичной базой», — отметил губернатор Николай Любимов.

Сейчас роддом находится в собственности Рязанской областной клинической больницы.