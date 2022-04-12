Благовещенск, 12 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. После открытия трансграничного моста из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) потребуется время для того, чтобы адаптировать работу организаций и ведомств, которые будут курировать движение по нему. Об этом заявила 12 апреля заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева Приамурья, сообщило ИА AmurLife.

Amurobl.ru Возведение российской части трансграничного моста через Амур

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«Мы ждём. Не будем говорить сроков конкретных, дождемся решений на межгосударственному уровне. Мы все должны понимать, что какое-то время после запуска мост в любом случае будет работать в тестовом режиме. Поскольку объект абсолютно новый и требуется время, чтобы адаптировать работу государственных контрольных органов, адаптировать работу соответствующих санитарных определенных в том числе закрытых зон на территории Китая, и так далее», — сказала заместитель министра.

Она также выразила сомнения, что по мосту будут осуществляться пассажирские перевозки. В этом вопросе все зависит от решения органов власти Китая, и «соответствующие условия ещё не созрели на китайской стороне». Пока готовности страны к тому, чтобы по мосту перевозили граждан, Екатерина Киреева не видит.

«С пониманием относимся к политике нулевой терпимости по ковиду», — также подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, запустить движение по мосту намерены в мае-июне 2022 года. Отсрочка начала движения автомобилей по нему вызвана опасениями КНР из-за пандемии COVID-19.