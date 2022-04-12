Москва, 12 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. После падения ВВП РФ в 2022 году в российской экономике может наступить депрессия на два-три года, в течение которых все разорванные торговые и технологические цепочки будут медленно восстанавливаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.

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«Возврат российского ВВП в 2023 году к уровню 2021 года выглядит нереалистичным, — сказал он. — Наоборот, после падения в 2022 году может наступить депрессия на два-три года, в течение которых все разорванные торговые и технологические цепочки будут медленно восстанавливаться. В эти годы будет необходимо с нуля наладить производство во многих отраслях экономики. В связи с этим восстановительный период займет три-пять лет, после которых может начаться рост ВВП ускоренными темпами».

При этом он подчеркнул, что ожидание дефолта в сложившихся обстоятельствах во многом бессмысленно.

«Замораживание иностранных активов России позволяет ей симметрично отвечать путем отказа платить по долгам странам, участвующим в санкциях. Кроме того, дефолт страна объявляет сама, а в особых обстоятельствах такое почти невозможно. Даже в самом крайнем случае Россией будет введен односторонний мораторий на долговые операции, который позволит оттянуть объявление дефолта на неопределенный срок», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что глубина падения российского ВВП в 2022 году будет зависеть от двух факторов.