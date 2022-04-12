Владивосток, 12 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Во Владивостоке силовики в ходе спецоперации раскрыли незаконную схему по обеспечению выигрыша подконтрольными организациями аукционов в рамках госконтракта на организацию питания сотрудников казенного учреждения. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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При попытке получения так называемого «отката» задержан генеральный директор компании, который за 600 тыс. рублей обеспечил выигрыш другой коммерческой организации в аукционе.

При передаче взятки оба руководителя задержаны сотрудниками полиции. Им предъявлено обвинение в совершении коммерческого подкупа при проведении аукциона.

Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Им грозит лишение свободы до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области сотрудник промышленного предприятия подозревается в совершении коммерческого подкупа.